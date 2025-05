Mulheres, aplicações e futuro

As aplicações controlam o que vemos na rede social, sugerindo com base nos nossos gostos e preferências. Por isso se for um fanático de esquerda levo com margem esquerda até à náusea, reduzindo o meu pensando aos factos que me inundam a rede, agora sempre escolhidos pela aplicação. O meu mundo passou a ser vermelho e com cravos e rosas.

O inverso é verdadeiro! Sou de direita? Leio mais tempo artigos de comentadores de direita, ou faço like mais amiúde em gente conservadora? A rede inunda-se de Mário Machado, Joana Amaral Dias, Rui Castro.

Outro tema importante, e que à frente terá lógica com os anteriores, é a percentagem de mulheres na liderança política e financeira, comparada com as mulheres na medicina (75%) ou as mulheres no direito (já perto dos 80%).

As aplicações não são geridas por mulheres, mas em breve serão. As variações à realidade actual serão muitas? Deviam ser, acreditando que serão mulheres mais ricas que os maridos, mulheres donas dos seus destinos, mulheres capitãs de navio. As redes sociais substituirão os donos por mulheres. Hoje não há nenhuma na reunião dos donos das Apps.

As mulheres em breve, mas já, actualmente ainda em minoria, ganham mais que os maridos, e teremos muitas doutoras casadas com guardas prisionais, polícias, seguranças, homens de ginásio e bonitos, a viver apoiados.

Elas poderosas e decisoras. Nesse tempo mudará a forma das aplicações que nos controlam? Mudarão os indicadores de indução do gosto?

Infelizmente penso que mudam as relações sociais, mas não mudam os maus costumes. E porque penso isso? Porque no futebol as coisas estão a demonstrar uma realidade estranha. O mundo das mulheres do futebol fala quase como os homens, tem tiques masculinos, é brutal nos gestos e não reinventa a realidade, adapta -se e constrói uma formulação perversa. Diz -se que a prática comum é a homossexualidade tornada óbvia e sem cerimónia. A tribo induz aos comportamentos das amazonas. O problema é se elas só substituem a sociedade dos homens, não remodelando nada!

As aplicações desenham os pensamentos e criam muros à liberdade. No futebol elas integram fagocitando. Na política, as que vamos vendo, são masculinas na eloquência, na voz estridente, na interrupção bombástica. Há excepções interessantes, mas carecemos de mulheres a construir novos futuros para o mundo.