Mulher sofre ferimentos graves depois de ser atropelada por mini trator em Mira

Uma mulher, com 89 anos, sofreu ontem ferimentos graves, na localidade de Arneiro, no concelho de Mira, após ser atropelada, segundo foi possível apurar, por um mini trator agrícola.

De acordo com fonte dos Bombeiros Voluntários de Mira, o atropelamento terá ocorrido numa estrada secundária, com a senhora a sofrer, segundo a mesma fonte, “múltiplas fraturas e lesões”.

O alerta para a ocorrência foi dado por volta das 14H30 e a vítima foi evacuada para o Centro Hospitalar do Baixo Vouga, em Aveiro.

No local estiveram sete operacionais dos Bombeiros Voluntários de Mira, que foram apoiados por três viaturas.

Para além dos bombeiros, também foi mobilizada para a ocorrência uma patrulha da GNR-Posto Territorial de Mira, bem como a VMER do INEM de Aveiro.