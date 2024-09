Mostra de Teatro Brasileiro do Teatrão leva cinco espetáculos a várias salas do país

A Mostra de Teatro Brasileiro da companhia de Coimbra O Teatrão vai levar, nos meses de setembro e outubro, cinco espetáculos a várias salas do país, sendo quatro deles em estreia nacional, revelou hoje a organização.

“Wayqeycuna [Meus Irmãos]”, “Esperando Godot”, “Hamlet 16×8”, “Revolução na América do Sul” e “Paranoia” são os cinco espetáculos que, entre 12 de setembro e 31 de outubro, passarão por vários pontos do país, nomeadamente Coimbra, Aveiro, Matosinhos, Loulé, Lousã, Águeda, Ourém, Santarém, Marinha Grande e Torres Vedras.

“Esta é uma operação de trabalho e programação em rede que muito nos honra, porque conseguimos associar a esta programação uma expressiva colaboração de vários teatros do nosso país e que conseguem concretizar esta mostra numa circulação de teatros com expressão nacional”, destacou a diretora artística de O Teatrão.

Durante a conferência de imprensa de apresentação de Todos São Palco – Mostra de Teatro Brasileiro do Teatrão, Isabel Craveiro destacou a variedade dos espetáculos e a forma como vão interagir com diferentes públicos.

A quarta edição desta mostra, que acontece de dois em dois anos, inclui na sua programação outras regiões do Brasil e da América do Sul, o que fez com que a Mostra São Palco tenha renascido como Todos São Palco.

Segundo o seu curador, Jorge Louraço Figueira, a mostra aproveitou a boleia dos 50 anos da Revolução de Abril e tem como foco dois criadores brasileiros da segunda metade do século XX: Augusto Boal e José Celso Martinez Corrêa.

“Esta mostra quer estabelecer canais de reflexão sobre a ligação entre Portugal e Brasil, do ponto de vista teatral. Tentámos reviver esta herança, perceber como a Revolução portuguesa ecoou no Brasil”, indicou.

Do Brasil vem o Teatro Oficina, que realiza um mês de estágio em Aveiro e onde será apresentado, a 19 de outubro, o espetáculo “Paranoia”, a partir de poemas de Roberto Piva e com encenação Marcelo Drummond.

“Podemos dizer que as três últimas encenações do Teatro Oficina vão poder ser vistas em Portugal. É uma sensação de dever cumprido poder dizer que conseguimos trazer um teatro tão importante”, realçou.

Já “Esperando Godot”, uma adaptação do clássico de Samuel Beckett, com Alexandre Borges no elenco, passará primeiro no Teatro Municipal da Lousã, a 18 de outubro, passando depois pelo Centro de Artes de Águeda a 20, Teatro Aveirense no dia 26 e Convento São Francisco (Coimbra) a 31.

“Revolução na América do Sul”, produzido pelo Instituto Augusto Boal, estará no Teatro Académico Gil Vicente (TAGV) a 12 de setembro, passando no dia 15 pelo Cineteatro Louletano, a 20 no Teatro Municipal de Ourém e a 22 no Cine-Teatro Constantino Nery, em Matosinhos.

“Hamlet 16×8”, interpretado por Rogério Bandeira e encenado por Marco António Rodrigues, num solo adaptado a partir de uma autobiografia de Augusto Boal, passará pelo Teatro Aveirense a 18 de outubro, no dia seguinte pelo Teatro Sá da Bandeira (Santarém), passando ainda pela Casa da Cultura Teatro Stephens (Marinha Grande) a 20 e pela Oficina Municipal do Teatro (Coimbra) a 23.

Outro dos espetáculos incluídos nesta programação é “Wayqeycuna [Meus Irmãos]”, de Tiziano Cruz, um artista argentino que chega ao Todos São Palco com o apoio do Iberescena, passando pelo Teatro da Cerca de São Bernardo (Coimbra) a 18 de setembro e, dois dias depois, pelo Cine-Teatro Constantino Nery, em Matosinhos.

O ciclo inclui ainda a exposição “O exílio português de José Celso Martinez Corrêa” e “Meus Caros Amigos – Augusto Boal – Cartas do exílio”, entre outras atividades.

Todos São Palco é uma produção do Teatrão, em coprodução com o Teatro Aveirense, TAGV, Cine-Teatro Constantino Nery, Cineteatro Louletano, Convento São Francisco, Centro de Artes de Águeda, Cineteatro da Lousã, Teatro Municipal de Ourém, Teatro Sá da Bandeira, Escola da Noite, Casa da Cultura Teatro Stephens e Teatro-cine de Torres Vedras.