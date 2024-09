Mosteiro de Lorvão une a doçaria conventual à música clássica

O Mosteiro do Lorvão vai receber, em outubro, a 3.ª edição da Mostra Nacional de Doçaria Conventual do Lorvão, nos dias 12 e 13, e a 2.ª edição da Bienal de Música do Mosteiro do Lorvão, entre 5 e 27 de outubro.

A mostra de doçaria conta com a presença de cerca de duas dezenas dos mais famosos e premiados doceiros. Vão estar presentes doces de norte a sul do país e, também, os tradicionais doces conventuais do Lorvão, como é o caso do Pastel de Lorvão ou as Nevadas.

Durante o fim de semana, além da feira que decorre nos claustros do Mosteiro de Lorvão, a iniciativa vai contar com dois workshops: um onde as doceiras vão ajudar a fazer alguns doces e outro sobre os palitos, uma das marcas identitárias do artesanato de Penacova.

“A edição de 2023 superou as expetativas mais otimistas, com imenso público e muitos expositores a esgotarem todo o seu estoque, mas a edição deste ano tem tudo para ser ainda melhor”, disse o presidente da Câmara Municipal de Penacova, Álvaro Coimbra. “Acredito que vai ser mais um grande sucesso”, acrescentou.

| Leia a notícia completa na edição de hoje do DIÁRIO AS BEIRAS