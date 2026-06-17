Académica já esbarrou no herói de Cabo Verde

Em evidência pela exibição conseguida frente à Espanha, o herói de Cabo Verde, Vozinha, apresenta também um registo curioso diante da Académica. Nos dois jogos em que defrontou os estudantes, o guarda-redes cabo-verdiano não sofreu qualquer golo.

É o homem do momento e sem dúvida uma das grandes figuras do Campeonato do Mundial 2026 até ao momento. Vozinha, atleta de 40 anos, que nas últimas duas temporadas representou o Desp. Chaves na 2.ª Liga, fez uma exibição de sonho frente à Espanha. Com sete defesas, permitiu que a sua seleção, Cabo Verde, somasse o primeiro ponto de sempre em Mundiais e logo frente à Campeã Europeia em título.

Quem conhece bem Vozinha é a Académica. Decorria a época 2016/2017 quando o jogador representava o Gil Vicente, que na altura militava na 2.ª Liga. Numa temporada em que os estudantes estiveram nos lugares cimeiros e tentaram a subida, eis que os dois jogos frente à turma gilista não correram como esperado e claro, com o contributo do guarda-redes.

Primeiro a 30 de outubro de 2016, em Coimbra, as duas equipas empataram a zero. Na segunda volta, a 2 de abril de 2017 (34.ª jornada), a Briosa perdia por 1-0 com um golo do internacional português Paulinho. Vozinha mantinha de novo a baliza inviolada frente a uma Briosa do atual capitão, Leandro Silva, que foi titular nesse jogo. Neste dia, a Académica soube que já não tinha hipóteses matemáticas de subir.