A Associação de Municípios da Região do Planalto Beirão (AMRPB), empresa responsável pela recolha, gestão, tratamento e valorização de resíduos sólidos e urbanos em 19 municípios dos distritos de Viseu, Guarda e Coimbra, publicou ontem, em Diário da República, o procedimento que visa a “Empreitada de conceção e construção da beneficiação/remodelação das ETA [Estações de Tratamento de Água] de Mortágua e Tábua”.

Segundo o contrato, as duas intervenções têm, um valor base para execução, sem IVA, de 3,7 milhões de euros.

No caso da ETA de Tábua, colocada a concurso como o Lote 1 do procedimento, a verba destinada é de 1, 750 milhões de euros (S/IVA), enquanto a empreitada para a ETA de Mortágua tem previsto um investimento de 1, 950 milhões de euros, verba também sem o imposto sobre o valor acrescentado (IVA).

“Atualmente, as ETA de Mortágua e de Tábua apenas entram em funcionamento durante os períodos de menor disponibilidade de água na origem, situação que ocorre, de forma recorrente, entre os meses de maio e setembro. Nos últimos anos, esta condição tem-se verificado com frequência crescente, tornando-se uma realidade permanente que impõe a necessidade de intervenção nas referidas instalações”, justifica a AMRPB.

