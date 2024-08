Mortágua: Praça do Município ganha nova vida e cor durante cinco dias de festa

Sérgio Godinho, Plutónio, Bárbara Tinoco ou Miguel Araújo são alguns dos artistas que vão dar brilho a mais uma edição da Mortágua Viva.

A iniciativa da Câmara Municipal de Mortágua, que começa amanhã e decorre até domingo na Praça do Comércio, promete “dias intensos e vibrantes de vida, alegria e animação, de convívio e partilha de momentos inesquecíveis”, realça o Município de Mortágua.

“Há toda uma comunidade em festa, uma Mortágua viva, enérgica, vibrante, que celebra a sua identidade, o seu sentir coletivo, a sua união, e a sua arte de bem receber o visitante”, assegura a autarquia presidida por Ricardo Pardal.

O primeiro dia da Mortágua Viva é marcado pela sessão de abertura oficial, que acontece às 19H00, com a presença das entidades municipais e convidados.

Todos os dias, a partir das 20H00, as “Tasquinhas” são “ponto de encontro para jantares com familiares e amigos e momentos de conversa e confraternização à mesa”. No total são 30 as associações que marcam presença na Praça dos Sentidos com “mostra de gastronomia tradicional e regional, incluindo a tasquinha dedicada aos “Sabores do Mundo”, que constituiu um sucesso na sua primeira edição em 2022”, recorda o Município de Mortágua.

