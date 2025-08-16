Mortágua: Misericórdia inaugura duas novas respostas sociais

A Santa Casa da Misericórdia de Mortágua (SCMM) inaugurou duas novas respostas sociais, reforçando o seu compromisso com a inclusão e a melhoria da qualidade de vida das pessoas com deficiência e incapacidade.

Trata-se do novo edifício da Residência Autónoma, construído de raiz, e do novo CACI – Centro de Atividades e Capacitação para a Inclusão, que resulta da melhoria e ampliação do espaço da antiga escola primária de Vila Meã.

