diario as beiras
CIM Região de Coimbra

Mortágua: Misericórdia inaugura duas novas respostas sociais

16 de agosto às 11 h21
0 comentário(s)
DR

A Santa Casa da Misericórdia de Mortágua (SCMM) inaugurou duas novas respostas sociais, reforçando o seu compromisso com a inclusão e a melhoria da qualidade de vida das pessoas com deficiência e incapacidade.

Trata-se do novo edifício da Residência Autónoma, construído de raiz, e do novo CACI – Centro de Atividades e Capacitação para a Inclusão, que resulta da melhoria e ampliação do espaço da antiga escola primária de Vila Meã.

Ler notícia completa na edição de hoje do DIÁRIO AS BEIRAS

Autoria de:

Redação Diário As Beiras

Deixe o seu Comentário

O seu email não vai ser publicado. Os requisitos obrigatórios estão identificados com (*).


Últimas

16 de agosto

Fogo em Oliveira do Hospital dominado e sem frentes ativas
16 de agosto

EN17 está "totalmente transitável"
16 de agosto

Arganil tem frente de fogo mais crítica na zona de Porto Castanheiro
16 de agosto

Fogo em Pampilhosa da Serra está ativo e sem desenvolvimentos significativos

CIM Região de Coimbra

CIM Região de Coimbra
16 de agosto às 12h05

Fogo em Oliveira do Hospital dominado e sem frentes ativas

0 comentário(s)
CIM Região de Coimbra
16 de agosto às 12h01

EN17 está “totalmente transitável”

0 comentário(s)
CIM Região de Coimbra
16 de agosto às 11h39

Arganil tem frente de fogo mais crítica na zona de Porto Castanheiro

0 comentário(s)