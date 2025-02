Morreu Pinto da Costa, ex-presidente do FC Porto, aos 87 anos

Jorge Nuno Pinto da Costa, ex-presidente do FC Porto, no qual se estabeleceu como dirigente mais titulado e antigo do futebol mundial entre 1982 e 2024, morreu ontem aos 87 anos.

Pinto da Costa tinha sido diagnosticado com um cancro na próstata em setembro de 2021 e agravou o seu estado de saúde nas últimas semanas, menos de um ano depois da derrota frente a André Villas-Boas, antigo treinador da equipa de futebol portista e atual 34.º presidente do clube, nas eleições mais participadas da história ‘azul e branca’, em 27 de abril.

Empossado pela primeira vez em 23 de abril de 1982, seis dias depois de ter sido eleito sem oposição como sucessor de Américo de Sá, o ex-dirigente exerceu funções durante 42 anos e 15 mandatos consecutivos, levando o FC Porto à conquista de 2.591 títulos em 21 modalidades – 69 dos quais no futebol sénior masculino, incluindo sete internacionais.

Os ‘azuis e brancos’ mais do quintuplicaram o seu palmarés futebolístico nesse período e tornaram-se mesmo o clube mais laureado em Portugal, ao passarem de 15 para os atuais 86 troféus, adicionando 23 campeonatos, 16 Taças de Portugal, 22 Supertaças Cândido de Oliveira e uma Taça da Liga, bem como uma Taça dos Campeões Europeus (1986/87), uma Liga dos Campeões (2003/04), uma Taça UEFA (2002/03), uma Liga Europa (2010/11), uma Supertaça Europeia (1987) e duas Taças Intercontinentais (1987 e 2004).

Nascido em 28 de dezembro de 1937, em Cedofeita, freguesia do Porto, Jorge Nuno de Lima Pinto da Costa começou a desempenhar funções diretivas no FC Porto em 1958, tendo passado pelas secções de hóquei em patins, hóquei em campo e boxe e, mais tarde, pela liderança das modalidades amadoras e do departamento de futebol, até 1980.

O ex-dirigente redimensionaria esse trajeto nas quatro décadas seguintes, com conquistas desportivas em diversas modalidades e a modernização socioeconómica e infraestrutural do clube, por entre várias polémicas, incluindo o envolvimento no processo judicial Apito Dourado, que investigou alegados casos de corrupção no futebol português, tráfico de influências e coação sobre árbitros.

Pinto da Costa cessou funções na presidência do FC Porto em 07 de maio, despedindo-se 21 dias depois da SAD, responsável pela administração do futebol profissional ‘azul e branco’, na sequência da derrota eleitoral expressiva sofrida frente a André Villas-Boas.

Aportando o estatuto de dirigente mais antigo e titulado do futebol mundial, o agora líder honorário dos ‘dragões’ somou 5.224 votos (19,52%), contra 21.489 (80,28%) do antigo treinador, e 53 (0,2%) do empresário e professor Nuno Lobo, candidato derrotado em 2020, perante um recorde de 26.876 votantes.

Pinto da Costa fechou um ‘reinado’ presidencial de 15.355 dias e afastou-se em definitivo do futebol, mas manteve a popularidade nas escassas aparições públicas feitas depois das eleições, tal como aconteceu em 27 de outubro, quando apresentou o livro “Azul até ao fim” perante quase um milhar de pessoas na Alfândega do Porto.

Na sua quinta obra publicada, o ex-líder do FC Porto compila textos diários escritos desde 08 de setembro de 2021, data em que soube que convivia com um cancro na próstata.