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Portugal termina primeiro dia com quatro finais e 15 meias-finais

11 de junho de 2026 às 21 h07
Fernando Pimenta foi um dos portugueses a garantir uma final | Fotografia: Paddle Europe
RBA / Lusa
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A seleção portuguesa de canoagem concluiu hoje o primeiro dia dos Europeus em Montemor-o-Velho com o apuramento direto para quatro finais e 15 semifinais em 19 provas no Centro de Alto Rendimento (CAR).

A manhã foi mais profícua para as cores lusas, com Fernando Pimenta, em K1 1000 metros, Messias Baptista, em K1 200, e Norberto Mourão, na classe adaptada VL2 200, a agarrarem o ingresso para a regata das medalhas, sem necessidade de passar por semifinais: Pimenta, que defende o título, e Messias, prata em 2025, venceram as suas regatas, enquanto o bicampeão europeu Mourão foi segundo.

À tarde, João Ribeiro e Messias Baptista procuravam o único lugar disponível para a regata decisiva de K2 500 metros, distância na qual já foram campeões do mundo, em 2023, mas nunca foram a um pódio europeu, impondo-se em 1.30,227 minutos e superando, com um final superior, às formações da Ucrânia e da Lituânia por 1,140 e 1,225 segundos, respetivamente.

 

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A dupla, que vai ter a final no domingo, às 11:45, não teve a mesma sorte no K4 500, juntamente com Gustavo Gonçalves e Pedro Casinha, com os quais foram campeões da Europa e do mundo em 2025, ficando em segundo, batidos pela Hungria.

O quarteto, que esta época teve dois quartos lugares nas Taças do Mundo, na Hungria e Alemanha, continua, ainda assim, entre os favoritos ao pódio, uma vez que em 2025 repetiu o processo nas eliminatórias.

Fernando Pimenta não conseguiu o mesmo desempenho em K1 500, distância para a qual não está tão vocacionado, ficando em quarto, em 1.44,363 minutos, a 3,039 segundos do dinamarquês Thorbjorn Rask, que garantiu o único acesso direto à final.

Em Montemor-o-Velho, o limiano vai competir também em K1 5000, a derradeira prova do evento.

Destaque ainda para o terceiro lugar do K2 500 metros de Teresa Portela e da jovem Clara Duarte, não porque tenha valido a ida à final numa eliminatória forte, mas porque foi, talvez, a regata mais consistente desta tripulação esta época.

De manhã, a dupla, reforçada por Ana Rodrigues e Maria Gomes, avançou para as meias-finais de K4 500, numa especialidade na qual nas Taças do Mundo ainda não conseguiram entrar nas 18 mais fortes, a posição da derradeira classificada na Final B.

Nas canoas, Beatriz Fernandes e Inês Penetra foram quartas, a somente 240 milésimas do terceiro posto que daria a final direta na C2 500 metros, garantida por Ucrânia, Hungria e atletas russas sob bandeira neutra.

Na sexta-feira, destacam-se as 14 semifinais com tripulações lusas.

Os Europeus reúnem cerca de 600 canoístas de 39 países.

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