diario as beiras
Figueira da Foz

Morre elemento da tripulação de veleiro naufragado junto à barra da Figueira da Foz

17 de março de 2026 às 09 h04
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DB/Jot'Alves

Faleceu o elemento feminino da tripulação do veleiro francês que na semana passada naufragou junto à entrada da barra do porto da Figueira da Foz, apurou o DIÁRIO AS BEIRAS. O homem, entretanto, teve alta médica.

A vítima, Corinne Quesnel, de 59 anos, faleceu numa unidade hospitalar de Coimbra, para onde foi transferida do Hospital Distrital da Figueira da Foz, na sequência do agravamento do estado de saúde.

Segundo a mesma fonte, o corpo deu ontem entrada no Instituto Nacional de Medicina Legal e Ciências Forenses de Coimbra, para realização de autópsia. A tripulação do veleiro era constituída por um casal de nacionalidade francesa.

| Pode ler a notícia completa na edição de hoje do DIÁRIO AS BEIRAS

Autoria de:

Jot'Alves

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