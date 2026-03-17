Faleceu o elemento feminino da tripulação do veleiro francês que na semana passada naufragou junto à entrada da barra do porto da Figueira da Foz, apurou o DIÁRIO AS BEIRAS. O homem, entretanto, teve alta médica.

A vítima, Corinne Quesnel, de 59 anos, faleceu numa unidade hospitalar de Coimbra, para onde foi transferida do Hospital Distrital da Figueira da Foz, na sequência do agravamento do estado de saúde.

Segundo a mesma fonte, o corpo deu ontem entrada no Instituto Nacional de Medicina Legal e Ciências Forenses de Coimbra, para realização de autópsia. A tripulação do veleiro era constituída por um casal de nacionalidade francesa.

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