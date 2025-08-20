Montemor-o-Velho: Vereador socialista Décio Matias assume candidatura independente

Décio Matias, atual vereador do Partido Socialista (PS), apresentou ontem a candidatura à Câmara Municipal de Montemor-o-Velho pelo movimento independente S.I.M. – Somos Independentes por Montemor-o-Velho.

Através de um comunicado enviado ao DIÁRIO AS BEIRAS, o vereador com os pelouros do Desporto e da Proteção Civil (entre outros), assume é “candidato à presidência de Câmara Municipal de Montemor-o-Velho nas próximas eleições autárquicas de 2025”.

Entre as metas para a candidatura, Décio Matias propõe “construir uma comunidade mais justa, transparente e inclusiva”.

Pode ler a notícia completa na edição impressa e digital do dia 20/08/2025 do DIÁRIO AS BEIRAS