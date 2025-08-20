2025 autárquicasMontemor-o-Velho
Montemor-o-Velho: Vereador socialista Décio Matias assume candidatura independente
DR
Décio Matias, atual vereador do Partido Socialista (PS), apresentou ontem a candidatura à Câmara Municipal de Montemor-o-Velho pelo movimento independente S.I.M. – Somos Independentes por Montemor-o-Velho.
Através de um comunicado enviado ao DIÁRIO AS BEIRAS, o vereador com os pelouros do Desporto e da Proteção Civil (entre outros), assume é “candidato à presidência de Câmara Municipal de Montemor-o-Velho nas próximas eleições autárquicas de 2025”.
Entre as metas para a candidatura, Décio Matias propõe “construir uma comunidade mais justa, transparente e inclusiva”.
Pode ler a notícia completa na edição impressa e digital do dia 20/08/2025 do DIÁRIO AS BEIRAS
Em MMV roda-se por estes dias um reality show designado de “Quem quer ser presidente da câmara?” sendo que logo à priori, muitos dos candidatos seriam uns belíssimos presidentes da junta 😂
A sôdôtôra candidata feminina parece ter caminho facilitado (pese o facto de ter operado uma mudança de visual radical)… Como já referi aqui em tempos, basta-lhe seguir o exemplo do camarada que acaba de se reformar, o pragmático que ainda não existiam chegas e cheganos, misturou um nadinha de marketing com acção política, ao terraplanar tudo o que cheirava ao seu antecessor e ao dizer aquilo que os cidadãos eleitores da arraia miúda queriam ouvir, mesmo sabendo que se tratava de em alguns casos, um perfeito disparate (para não dizer imbecilidades porque o senhor jamais seria capaz de dizer imbecilidades)… Compremos pipocas, refastelemo-nos num qualquer sofá ou poltrona e esperemos pela lide decalcada da lide de touros (uma alegoria / analogia / figura de estilo, subentendido seja) que se perspectiva… certamente ficaremos a saber coisas muito interessantes agora que há pelo menos dois membros do executivo com pelouro atribuído que se baterão em duelo simbólico na praça pública pelo poleiro autárquico…