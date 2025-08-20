diario as beiras
2025 autárquicasMontemor-o-Velho

Montemor-o-Velho: Vereador socialista Décio Matias assume candidatura independente

20 de agosto às 09 h39
1 comentário(s)
DR

Décio Matias, atual vereador do Partido Socialista (PS), apresentou ontem a candidatura à Câmara Municipal de Montemor-o-Velho pelo movimento independente S.I.M. – Somos Independentes por Montemor-o-Velho.

Através de um comunicado enviado ao DIÁRIO AS BEIRAS, o vereador com os pelouros do Desporto e da Proteção Civil (entre outros), assume é “candidato à presidência de Câmara Municipal de Montemor-o-Velho nas próximas eleições autárquicas de 2025”.

Entre as metas para a candidatura, Décio Matias propõe “construir uma comunidade mais justa, transparente e inclusiva”.

Pode ler a notícia completa na edição impressa e digital do dia 20/08/2025 do DIÁRIO AS BEIRAS

Autoria de:

Daniel Filipe Pereira

1 Comentário

  1. Ze da Gandara diz:
    20 de Agosto, 2025 às 12:53

    Em MMV roda-se por estes dias um reality show designado de “Quem quer ser presidente da câmara?” sendo que logo à priori, muitos dos candidatos seriam uns belíssimos presidentes da junta 😂

    A sôdôtôra candidata feminina parece ter caminho facilitado (pese o facto de ter operado uma mudança de visual radical)… Como já referi aqui em tempos, basta-lhe seguir o exemplo do camarada que acaba de se reformar, o pragmático que ainda não existiam chegas e cheganos, misturou um nadinha de marketing com acção política, ao terraplanar tudo o que cheirava ao seu antecessor e ao dizer aquilo que os cidadãos eleitores da arraia miúda queriam ouvir, mesmo sabendo que se tratava de em alguns casos, um perfeito disparate (para não dizer imbecilidades porque o senhor jamais seria capaz de dizer imbecilidades)… Compremos pipocas, refastelemo-nos num qualquer sofá ou poltrona e esperemos pela lide decalcada da lide de touros (uma alegoria / analogia / figura de estilo, subentendido seja) que se perspectiva… certamente ficaremos a saber coisas muito interessantes agora que há pelo menos dois membros do executivo com pelouro atribuído que se baterão em duelo simbólico na praça pública pelo poleiro autárquico…

    Responder

Deixe o seu Comentário

O seu email não vai ser publicado. Os requisitos obrigatórios estão identificados com (*).


Últimas

20 de agosto

65 incêndios ao fim da tarde de hoje, mas há cinco mais preocupantes
20 de agosto

65 incêndios ao fim da tarde de hoje, mas há cinco mais preocupantes
20 de agosto

22 pessoas condenadas por incêndio estão em casa com pulseira eletrónica nos meses de maior calor
20 de agosto

Estudantes do IPC Beatriz Fernandes e Inês Penetra Portugal na meia final em C2 500 nos Mundiais de canoagem

2025 autárquicas

2025 autárquicasMealhadaRegião Centro
20 de agosto às 11h04

Autárquicas: Nelson Fernandes é o novo candidato da AD à Câmara da Mealhada

0 comentário(s)
2025 autárquicasMontemor-o-Velho
20 de agosto às 09h39

Montemor-o-Velho: Vereador socialista Décio Matias assume candidatura independente

1 comentário(s)
2025 autárquicasCoimbra
26 de junho às 15h23

Autárquicas: Maria Lencastre Portugal é a candidata do Chega em Coimbra

1 comentário(s)

Montemor-o-Velho

2025 autárquicasMontemor-o-Velho
20 de agosto às 09h39

Montemor-o-Velho: Vereador socialista Décio Matias assume candidatura independente

1 comentário(s)
Montemor-o-VelhoRegião Centro
12 de agosto às 08h04

Montemor-o-Velho: Piedade dos Santos celebrou 105 anos e já tem três trinetos

0 comentário(s)
Montemor-o-VelhoRegião Centro
07 de agosto às 20h00

IGAS não estabelece nexo de causalidade entre morte em Montemor-o-Velho e atraso do INEM

1 comentário(s)