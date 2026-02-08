Montemor-o-Velho recebeu hoje o Chefe do Estado-Maior do Exército Português, o General Eduardo Mendes Ferrão, que está a acompanhar a situação vivida no concelho pelo mau tempo. A visita foi realiza com o presidente da Câmara Municipal, José Veríssimo, e com o presidente da Assembleia Municipal, Fernando Ramos.

Ao agradecer o apoio que o Exército tem prestado desde a primeira hora à população do concelho, José Veríssimo sublinhou que “a presença dos meios do Exército no terreno tem sido fundamental não só para assegurar o transporte da população isolada pela subida das águas, mas também para transmitir tranquilidade e confiança”.