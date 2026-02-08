diario as beiras
Montemor-o-Velho

Montemor-o-Velho recebeu o Chefe do Estado-Maior do Exército Português

08 de fevereiro de 2026 às 19 h29
0 comentário(s)
Montemor-o-Velho recebeu hoje o Chefe do Estado-Maior do Exército Português, o General Eduardo Mendes Ferrão, que está a acompanhar a situação vivida no concelho pelo mau tempo. A visita foi realiza com o presidente da Câmara Municipal, José Veríssimo, e com o presidente da Assembleia Municipal, Fernando Ramos.
Ao agradecer o apoio que o Exército tem prestado desde a primeira hora à população do concelho, José Veríssimo sublinhou que “a presença dos meios do Exército no terreno tem sido fundamental não só para assegurar o transporte da população isolada pela subida das águas, mas também para transmitir tranquilidade e confiança”.

Autoria de:

redação as beiras

Deixe o seu Comentário

O seu email não vai ser publicado. Os requisitos obrigatórios estão identificados com (*).


Últimas

08 de fevereiro

Resultado final das Eleições Presidenciais no concelho da Figueira da Foz
08 de fevereiro

Resultado final das Eleições Presidenciais no concelho de Condeixa-a-Nova
08 de fevereiro

Resultado final das Eleições Presidenciais no concelho de Cantanhede
08 de fevereiro

Resultado final das Eleições Presidenciais no concelho de Montemor-o-Velho

Montemor-o-Velho

Montemor-o-Velho
08 de fevereiro às 20h43

Resultado final das Eleições Presidenciais no concelho de Montemor-o-Velho

0 comentário(s)
Montemor-o-Velho
08 de fevereiro às 19h29

Montemor-o-Velho recebeu o Chefe do Estado-Maior do Exército Português

0 comentário(s)
Montemor-o-Velho
08 de fevereiro às 18h14

Ereira isolada pelo Mondego votou com sentimento agridoce

0 comentário(s)