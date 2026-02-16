diario as beiras
Montemor-o-Velho

Montemor-o-Velho recebeu António José Seguro em visita às zonas afetadas pelas cheias

16 de fevereiro de 2026 às 21 h02
0 comentário(s)

O Presidente da República eleito, António José Seguro, esteve hoje no concelho de Montemor-o-Velho para acompanhar no terreno a situação provocada pelas cheias e manifestar apoio às populações afetadas. O presidente da câmara, José Veríssimo acompanhou a visita.

Na visita a Pereira, Santo Varão (Ponte da Formoselha), Abrunheira, Verride e Vila Nova da Barca (Marujal), Ereira e Montemor-o-Velho (Casal Novo do Rio), o Presidente da República eleito pôde observar de perto a dimensão do impacto no território.

Ao longo do percurso, António José Seguro e José Veríssimo contactaram diretamente com a população, ouviram testemunhos, acompanharam a realidade vivida nas diferentes freguesias e recolheram informação considerada fundamental para avaliar os desafios que se colocam na recuperação do concelho.

De acordo com um comunicado pela autarquia, “nas várias paragens, foi também evidente a resiliência das comunidades locais, que, apesar das dificuldades, manifestaram confiança e otimismo na recuperação e no futuro do território”.

António José Seguro sublinhou a “importância de uma resposta célere e articulada entre as diferentes entidades, reforçando a necessidade de medidas que permitam recuperar o território e prevenir a repetição de situações semelhantes. Garantiu ainda que continuará atento à evolução da situação”.

Durante os vários momentos de proximidade, deixou “palavras de conforto e esperança às populações, reconhecendo igualmente o empenho das forças de segurança, proteção civil, militares e voluntários que permanecem no terreno”.

Autoria de:

redação as beiras

Deixe o seu Comentário

O seu email não vai ser publicado. Os requisitos obrigatórios estão identificados com (*).


Últimas

16 de fevereiro

Montemor-o-Velho recebeu António José Seguro em visita às zonas afetadas pelas cheias
16 de fevereiro

Consolidação de aterro sob A1 concluída e reconstrução avança esta semana
16 de fevereiro

Estabelecimentos comerciais das Docas de Coimbra reabrem para limpezas e para apurar prejuízos
16 de fevereiro

Unidade Local de Saúde de Coimbra desativa planos de emergência

Montemor-o-Velho

Montemor-o-Velho
16 de fevereiro às 21h02

Montemor-o-Velho recebeu António José Seguro em visita às zonas afetadas pelas cheias

0 comentário(s)
CIM Região de CoimbraMontemor-o-Velho
16 de fevereiro às 15h01

Mau tempo: Seguro ouve preocupações da população e de autarcas de Montemor-o-Velho

0 comentário(s)
CIM Região de CoimbraMontemor-o-Velho
16 de fevereiro às 11h33

Buscas por casal de idosos de Montemor-o-Velho retomadas hoje de manhã com menos meios

0 comentário(s)