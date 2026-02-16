O Presidente da República eleito, António José Seguro, esteve hoje no concelho de Montemor-o-Velho para acompanhar no terreno a situação provocada pelas cheias e manifestar apoio às populações afetadas. O presidente da câmara, José Veríssimo acompanhou a visita.

Na visita a Pereira, Santo Varão (Ponte da Formoselha), Abrunheira, Verride e Vila Nova da Barca (Marujal), Ereira e Montemor-o-Velho (Casal Novo do Rio), o Presidente da República eleito pôde observar de perto a dimensão do impacto no território.

Ao longo do percurso, António José Seguro e José Veríssimo contactaram diretamente com a população, ouviram testemunhos, acompanharam a realidade vivida nas diferentes freguesias e recolheram informação considerada fundamental para avaliar os desafios que se colocam na recuperação do concelho.

De acordo com um comunicado pela autarquia, “nas várias paragens, foi também evidente a resiliência das comunidades locais, que, apesar das dificuldades, manifestaram confiança e otimismo na recuperação e no futuro do território”.

António José Seguro sublinhou a “importância de uma resposta célere e articulada entre as diferentes entidades, reforçando a necessidade de medidas que permitam recuperar o território e prevenir a repetição de situações semelhantes. Garantiu ainda que continuará atento à evolução da situação”.

Durante os vários momentos de proximidade, deixou “palavras de conforto e esperança às populações, reconhecendo igualmente o empenho das forças de segurança, proteção civil, militares e voluntários que permanecem no terreno”.