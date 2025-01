Montemor-o-Velho lança concurso de quase 1 ME para requalificar Centro de Saúde

A requalificação do Centro de Saúde de Montemor-o-Velho, cujo investimento se aproxima de um milhão de euros (ME), prevê melhorias em termos de eficiência energética e mais espaços de atendimento e de espera, revelou hoje a Câmara Municipal.

Em declarações à agência Lusa, o presidente da Câmara Municipal de Montemor-o-Velho, Emílio Torrão, explicou que a empreitada irá incidir na melhoria da eficiência energética do edifício.

“Vamos proporcionar um arranjo exterior nos vãos, na pintura, na impermeabilização e no isolamento”, informou.

O anúncio do concurso público para a requalificação do Centro de Saúde de Montemor-o-Velho foi publicado na quinta-feira em Diário da República, sendo de 926.676,31 euros o valor do preço base do procedimento.

De acordo com o autarca, as casas de banho serão renovadas, bem como a iluminação, com a empreitada a incidir também ao nível do aquecimento, ventilação e ar condicionado.

“Será feita uma reestruturação que vai proporcionar mais espaços de atendimento e de espera. Vai também ser recuperado o espaço do Raio X que está inoperacional”, indicou.

Com esta requalificação, Emílio Torrão acredita que o Centro de Saúde de Montemor-o-Velho (distrito de Coimbra) terá a dignidade que merece.

“O Estado Central, durante muitos anos, não fez qualquer investimento na remodelação e na manutenção destes espaços públicos de atendimento e saúde. Naturalmente, estes edifícios estão absolutamente degradados, não só em Montemor, mas em todo o país”, sustentou.

O prazo de execução da empreitada é de um ano e, durante este período, os serviços do Centro de Saúde daquela vila do Baixo Mondego irão manter-se em funcionamento no edifício.

“Há um plano de contingência elaborado com a ULS [Unidade Local de Saúde de Coimbra], no sentido de ele estar a laborar ao mesmo tempo que estão a decorrer as obras. As obras vão estar consensualizadas com o atendimento normal e com a prestação de cuidados à comunidade”, concluiu.