José Veríssimo, candidato do PS, foi eleito o novo presidente da Câmara Municipal de Montemor-o-Velho. O candidato obteve 45,70% dos votos.

Em segundo lugar na preferência dos eleitores, ficou o PSD, com 30,27% dos votos. Já o movimento independente SIM – Movimento Independente por Montemor, reuniu 14, 31% dos votos, garantido um vereador no executivo.

