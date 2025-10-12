diario as beiras
2025 autárquicasMontemor-o-Velho

Montemor-o-Velho: José Veríssimo é o novo presidente em Montemor-o-Velho

12 de outubro às 22 h13
DR

José Veríssimo, candidato do PS, foi eleito o novo presidente da Câmara Municipal de Montemor-o-Velho. O candidato obteve 45,70% dos votos.

Em segundo lugar na preferência dos eleitores, ficou o PSD, com 30,27% dos votos. Já o movimento independente SIM – Movimento Independente por Montemor, reuniu 14, 31% dos votos, garantido um vereador no executivo.

2025 autárquicas

Montemor-o-Velho

