Montemor-o-Velho

Montemor-o-Velho estreia desfile de tratores decorados com iluminações de Natal

16 de dezembro de 2025 às 17 h14
DR

Mais de 100 tratores e máquinas agrícolas decoradas com iluminações de Natal são esperadas, na sexta-feira, num cortejo que envolve quatro freguesias do concelho de Montemor-o-Velho, no distrito de Coimbra, foi hoje anunciado.

A iniciativa, inédita naquele concelho do Baixo Mondego, partiu da intenção de um grupo de jovens agricultores “em celebrar o Natal de forma diferente, levando luz, cor e espírito comunitário às localidades por onde o cortejo irá passar”, referiu o município de Montemor-o-Velho, em nota hoje enviada à agência Lusa.

A Câmara explicou que o grupo de mais de uma centena de tratores e máquinas agrícolas irá proporcionar “um espetáculo visual único, com veículos decorados com iluminação natalícia, num evento que pretende promover o convívio, a união e o apoio mútuo entre agricultores, numa profissão exigente e de grande desgaste”.

Autoria de:

Agência Lusa

