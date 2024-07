Montemor-o-Velho: Cowork lab abriu para acolher ideias, projetos e empresas

Com o objetivo de promover um espaço dedicado ao trabalho, à colaboração, à inovação, à criatividade e à produtividade, o Município de Montemor-o-Velho inaugurou ontem o Centro de Ideias – cowork lab, no centro histórico da vila.

A estrutura, que já acolheu a biblioteca municipal, que serviu de apoio ao CITEC – Centro de Iniciação Teatral Esther de Carvalho e que também já foi posto da GNR, pretende “atrair pessoas, projetos, empresas e ideias para Montemor-o-Velho”.

O edifício foi alvo de uma requalificação e todo o interior foi renovado. O cowork lab conta agora com salas de trabalho aberto (openspace), três salas de reuniões, três espaços de cowork, uma receção e instalações sanitárias nos três pisos.

A intervenção permitiu ainda criar um espaço de apoio com copa e sala polivalente que pode ser convertida num espaço para receber temporariamente exposições artísticas ou apresentações de produto (showroom).

“Hoje [ontem] é um dia especial porque inauguramos algo muito importante para as pessoas de Montemor-o-Velho. Espero que este seja um espaço de criação de novas ideias e que visa potenciar ideias colaborativas que podem encaixar em qualquer projeto”, afirmou o presidente da Câmara Municipal de Montemor-o-Velho, Emílio Torrão durante a visita às novas instalações.

“Este foi um espaço que sempre esteve dedicado à comunidade”, acrescentou.

