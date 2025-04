Montemor-o-Velho: Colisão com carro parado fora da estrada mata mulher de 82 anos em Tentúgal

Uma mulher de 82 anos perdeu ontem a vida na sequência de uma colisão entre dois carros na Estrada Nacional 111 (EN111), em Tentúgal, no concelho de Montemor-o-Velho (junto à Pousadinha).

Segundo o tenente da Guarda Nacional Republicana (GNR), Rodrigo Azevedo, o carro, que seguia no sentido Coimbra/Figueira da Foz, despistou-se e foi embater num carro que estava parado fora da estrada no sentido oposto.

Dentro do carro estava a senhora, no lugar do pendura, e o marido, que estava sentado no lugar do condutor. O homem de 88 anos foi considerado ferido grave e transportado para os Hospitais da Universidade de Coimbra.

Ao que foi possível apurar, o casal era da zona de Tentúgal. A estrada esteve cortada nos dois sentidos.

O alerta foi dado pelas 17H10 e para o local foram mobilizados 19 operacionais e nome meios.