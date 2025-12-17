diario as beiras
Miranda do Corvo: Há mais mulheres na política mas a igualdade ainda está distante

17 de dezembro de 2025 às 11 h36
Os desafios e caminhos para uma maior igualdade de género ao nível da política estiveram na base da mesa-redonda “Mulheres e Participação Política”, momento de reflexão e de discussão que decorreu ontem à tarde na Casa Amarela, em Miranda do Corvo.
Na sessão de abertura, o autarca de Miranda do Corvo, José Miguel Ferreira, recordou que o município mirandense é uma “terra onde as mulheres têm vindo a desempenhar um papel muito importante”.
Filho de Fátima Ramos, primeira e única presidente na história da autarquia, o autarca recordou que, em 2025, “pela primeira vez”, Miranda do Corvo tem uma mulher como presidente da Assembleia Municipal.
A presidente da CIM Região de Coimbra e do Município de Cantanhede, Helena Teodósio, elogiou o projeto que está na base da mesa-redonda, o FEMACT Cities. “Tem permitido olhar de forma mais estruturada para as políticas locais”, sublinhou. Depois de recordar que, em 19 municípios da CIM Região de Coimbra, “apenas três são presididos por mulheres”, Helena Teodósio realçou que todas as autarcas “são bem-vindas” à vida política local e regional. A sessão de abertura foi moderada por Rosa Monteiro, coordenadora do Grupo de Ação Local do projeto FEMACT-Cities.

