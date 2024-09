Miranda do Corvo: Esforço diário dos trabalhadores enaltecido em três dias de festa

A Feira da Árvore/Festa da União de Freguesias de Semide e Rio de Vide (UFSRV), em Miranda do Corvo, arranca hoje, às 18H00. O certame conta com cerca de 60 expositores, dedicados ao setor primário.

Segundo o presidente da junta, Luís Martins, este evento é uma forma de elevar o esforço dos trabalhadores que se dedicam todos os dias à agricultura.

“É uma forma de motivá-los. O termo resiliência ganhou força com a pandemia, mas para estas pessoas foi algo que esteve sempre presente. É um trabalho duro”, disse ao DIÁRIO AS BEIRAS.

De acordo com Luís Martins, este setor vai passando por dificuldades, a nível económico ou de pragas na agricultura. “É uma forma de juntarmos os profissionais e estes terem um momento de confraternização, já que não têm folgas, feriados ou fins de semana”.

