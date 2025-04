Mira: “Ti” João Lila faz hoje 90 anos à volta dos tachos

João Domingues Damas, conhecido por “ti João Lila”, faz hoje 90 anos. Parece mentira, mas há 62 anos que trata por tu o peixe e os tachos no restaurante que abriu, em 1963, na Praia de Mira.

“Lila” porquê? “O meu avô paterno era Martinho Domingues Damas, mas todos os conheciam por Ti Lila. E o apelido ficou”, conta João. Então e a arte da cozinha? Bem, “a habilidade vem de família, porque o meu pai teve um restaurante, durante 25 anos, e toda a gente o conhecia pelo rei das caldeiradas”.

Está, portanto, explicado o que levou João Domingues Damas a abrir um restaurante e a dar-lhe o nome de “Lila”.

Falta contar a escolha daquele prédio, no n.º 19 da atual avenida Afonso Henriques, na Praia de Mira: “Um tio meu, que era sargento da Armada, herdou uma casa de madeira, da parte da mulher, e pensou em fazer obras, em alvenaria”.

Num ápice, o tio deu destino à empreitada: “Eu andava há sete anos embarcado, na pesca do bacalhau, e ele perguntou-me se eu não queria abrir um restaurante, ali, no rés-do-chão”.

Estava-se no início da década de 1960. João Damas não hesitou. Meteu carta de desembarque e trocou a safra bacalhoeira pelo bacalhau (e outros peixes) no tacho.

Pode ler a notícia completa na edição impressa do dia 1/04/2025 do DIÁRIO AS BEIRAS