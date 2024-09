Mira: Obras de requalificação do centro de saúde já começaram e vão custar 1,8 milhões

As obras do Centro de Saúde de Mira já estão em andamento, representando um avanço significativo e muito esperado para o concelho.

A obra, que representa um investimento de 1,8 milhões de euros, é financiada pelo Plano de Recuperação e Resiliência (PRR) e visa melhorar substancialmente as condições de acesso dos mirenses aos cuidados de saúde.

O presidente da Câmara Municipal de Mira, Artur Fresco, destaca a importância desta obra. “ Após anos de luta e dedicação, finalmente damos início às obras que vão transformar o acesso à saúde em Mira. Esta requalificação será fundamental para garantir que todos os mirenses tenham acesso a cuidados de saúde de qualidade, mais próximos e adequados às suas necessidades”.

O Centro de Saúde (Unidade de Cuidados de Saúde Primários de Mira – UCSP Mira) será dotado de instalações modernas e devidamente equipadas, preparado para oferecer um atendimento mais eficiente e de maior qualidade.

Este centro de saúde, inaugurado há 35 anos, nunca foi requalificado, o que realça a importância essencial destas intervenções para a infraestrutura de saúde do concelho.

Artur Fresco reforça ainda o compromisso do executivo com o desenvolvimento do concelho. “Este projeto é uma das nossas prioridades, pois acreditamos que a saúde deve estar no topo da agenda. Estamos empenhados em criar as melhores condições para a nossa população, e esta requalificação do centro de saúde é um passo significativo nessa direção”, afirma ao autarca

