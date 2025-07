Mira: Ministra inaugura requalificação do centro de saúde

A ministra da Saúde inaugurou ontem as obras de requalificação do Centro de Saúde Mira (CSM). A obra, financiada por fundos do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR), custou 1,8 milhões de euros.

Na sua intervenção, Ana Paula Martins garantiu que “o Serviço Nacional de Saúde [SNS] é insubstituível”. E acrescentou que “o SNS é a trave mestra do sistema nacional de saúde”.

Contudo, ressalvou a titular da pasta da Saúde: “Se gastamos todo o IRS no SNS, ele tem de ser eficiente”.

“Este Governo nunca desistirá do SNS”, vincou ainda Ana Paula Martins. Todavia, salvaguardou que o executivo “não desperdiçará o setor convencionado”, seja privado ou social.

Pode ler a notícia completa na edição impressa e digital do dia 17/07/2025 do DIÁRIO AS BEIRAS