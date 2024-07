Mira: 25 trabalhadores do município homenageados pela causa pública

“Este é o momento para distinguir todos aqueles que dedicam grande parte do seu tempo à causa pública”. Estas foram as palavras de Artur Fresco, presidente da Câmara Municipal de Mira, direcionadas para os 25 trabalhadores municipais, que ontem foram homenageados pelo seu trabalho em prol do desenvolvimento de Mira.

No âmbito das Festas de São Tomé 2024, que decorrem até 25 de julho, a autarquia decidiu realizar uma sessão solene de homenagem a funcionários do município.

No total foram entregues 25 distinções, entre trabalhadores com 15 e 25 anos de serviço, e aposentados. Este ano não haviam trabalhadores com 35 anos de serviço.

“Esta é uma singela e merecida homenagem a quem se dedica tanto tempo para levar o bom nome de Mira a bom porto. Vocês são o grande meio de transporte para o crescimento do concelho”, disse Artur Fresco, dirigindo-se aos funcionários.

“Sem os funcionários não existiam obras e festas”

O edil não tem dúvidas de que “sem os funcionários municipais, era impossível realizar estas festas, bem como as obras locais, entre outras tarefas de relevo”.

“Muitos trabalhadores e técnicos sabem mais do que vereadores e presidentes, porque o número de anos que se mantêm no cargo, é sinónimo de adquirirem conhecimento sobre o trabalho que se desenvolve numa autarquia”, completou.

Pode ler a notícia completa na edição impressa e digital do dia 22/07/2024 do DIÁRIO AS BEIRAS