A ministra da Saúde confirmou hoje que considera “irrevogável” a substituição da administração da ULS de Coimbra. Falando na Figueira da Foz, Ana Paula Martins revelou que essa substituição já foi comunicada ao presidente do Conselho de Administração pelo diretor executivo do SNS, pelo que o Governo irá avançar com a mudança dos administradores “nos próximos dias”.

Questionada pela agência Lusa sobre se o médico José Manuel Silva, anterior presidente da Câmara Municipal e antigo bastonário da Ordem dos Médicos será o novo presidente do conselho de administração da ULS Coimbra, a ministra recusou responder: “Não vou falar sobre esse assunto, têm de esperar pela resolução do Conselho de Ministros”.

Pode ler mais informação na edição impressa e digital de amanhã (06/01/2026) do DIÁRIO AS BEIRAS