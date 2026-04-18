Figueira da Foz

Incêndio em prédio em Tavarede faz um ferido grave

18 de abril de 2026 às 10 h42
Incêndio num prédio da Quinta do Paço, em Tavarede | Foto: Sérgio Alberto Gouveia

Um incêndio num apartamento de um prédio de cinco andares em Tavarede, concelho da Figueira da Foz, provocou na última noite um ferido grave e um leve, adiantou à Lusa fonte da Proteção Civil.

Além dos dois feridos, três pessoas foram ainda assistidas na sequência do incêndio, indicou fonte do Comando Sub-regional da Região de Coimbra.

O incêndio começou num apartamento num prédio de cinco andares em Tavarede, concelho da Figueira da Foz, distrito de Coimbra.

Devido ao incêndio, que teve alerta pelas 21H43 , o prédio foi evacuado e três pessoas, que viviam no apartamento, ficaram desalojadas, indicou a mesma fonte.

No local estiveram elementos dos bombeiros e dos bombeiros sapadores da Figueira da Foz, do INEM e da PSP.

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