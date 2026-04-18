Incêndio em prédio em Tavarede faz um ferido grave

Um incêndio num apartamento de um prédio de cinco andares em Tavarede, concelho da Figueira da Foz, provocou na última noite um ferido grave e um leve, adiantou à Lusa fonte da Proteção Civil.

Além dos dois feridos, três pessoas foram ainda assistidas na sequência do incêndio, indicou fonte do Comando Sub-regional da Região de Coimbra.

O incêndio começou num apartamento num prédio de cinco andares em Tavarede, concelho da Figueira da Foz, distrito de Coimbra.

Devido ao incêndio, que teve alerta pelas 21H43 , o prédio foi evacuado e três pessoas, que viviam no apartamento, ficaram desalojadas, indicou a mesma fonte.

No local estiveram elementos dos bombeiros e dos bombeiros sapadores da Figueira da Foz, do INEM e da PSP.