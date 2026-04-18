Figueira da Foz

Avança unidade de saúde em Tavarede

18 de abril de 2026 às 09 h00
Cerimónia realizou-se ontem | Foto DB - Jot'Alves
Jot'Alves
Autor
Jot'Alves

Município investe cerca de oito milhões de euros em instalações de Cuidados de Saúde Primários.

Foi ontem assinado o auto de consignação da construção da unidade de saúde de Tavarede. O documento foi rubricado pelo presidente da Câmara da Figueira da Foz, Santana Lopes, e pelo diretor regional do Centro da construtora Inovbuild, Rui Cunha.

A empreitada, de conceção e construção do edifício, foi adjudicada por 2,4 milhões de euros (mais IVA). Os trabalhos deverão começar no início do próximo mês.

Os tavaredenses reclamavam a construção de uma unidade de saúde na freguesia há várias décadas, como destacaram a vice-presidente da Câmara da Figueira da Foz, Olgas Brás, e o presidente da Junta de Freguesia de Tavarede, Tiago Carvalho.

| Mais informação da edição do DIÁRIO AS BEIRAS de amanhã

 

Deixe o seu Comentário

O seu email não vai ser publicado. Os requisitos obrigatórios estão identificados com (*).


Últimas

18 de abril

Presidente da Liga Portugal participou nas “Conversas da Casa da Lusofonia”
18 de abril

Governo vai isentar de impostos indemnizações às vítimas de abusos na Igreja Católica
18 de abril

Medalhas e diplomas de mérito nas comemorações do feriado municipal de Tábua
18 de abril

Mais de 200 participantes na abertura da Bienal Anozero

Figueira da Foz

Incêndio em prédio em Tavarede faz um ferido grave

Avança unidade de saúde em Tavarede

Deve ser criada a área metropolitana de Coimbra?