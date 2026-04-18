Avança unidade de saúde em Tavarede

Município investe cerca de oito milhões de euros em instalações de Cuidados de Saúde Primários.

Foi ontem assinado o auto de consignação da construção da unidade de saúde de Tavarede. O documento foi rubricado pelo presidente da Câmara da Figueira da Foz, Santana Lopes, e pelo diretor regional do Centro da construtora Inovbuild, Rui Cunha.

A empreitada, de conceção e construção do edifício, foi adjudicada por 2,4 milhões de euros (mais IVA). Os trabalhos deverão começar no início do próximo mês.

Os tavaredenses reclamavam a construção de uma unidade de saúde na freguesia há várias décadas, como destacaram a vice-presidente da Câmara da Figueira da Foz, Olgas Brás, e o presidente da Junta de Freguesia de Tavarede, Tiago Carvalho.

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