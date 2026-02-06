diario as beiras
CoimbraLousãMiranda do Corvo

Metrobus suspenso duas semanas no troço suburbano devido a deslizamento de talude em Sobral do Ceira

06 de fevereiro de 2026 às 20 h29
A operação do metrobus no troço suburbano, entre as estações de Sobral de Ceira e Lousã, vai estar suspensa, cerca de duas semanas, devido ao deslizamento de um talude, informou hoje a Metro Mondego em comunicado. Esta situação impede a circulação de viaturas no canal.
Na nota enviada ao DIÁRIO AS BEIRAS, a empresa refere que “a operação do metrobus no troço suburbano, entre as estações de Sobral de Ceira e Lousã, será suspensa temporariamente devido ao deslizamento de um talude, impedindo a circulação de viaturas no canal.
“De acordo com a informação prestada pelos técnicos e pela Proteção Civil, não estão reunidas as condições para circulação em segurança nesse troço. Trata-se de uma medida de carácter preventivo, destinada a proteger passageiros e trabalhadores, dado existir risco de deslizamento de massas e de queda de árvores”, acrescenta a Metro Mondego.
Previsão de duas semanss
Ainda de acordo com o documento, ” a empresa está a fazer todos os esforços para que a intervenção no talude permita repor a circulação no troço suburbano tão rapidamente quanto possível, o que se estima poder ocorrer num prazo de duas semanas”.
Desta forma, a MM “está a proceder à contratualização do serviço alternativo para este período. Neste quadro, as ligações entre Sobral de Ceira e Serpins (em ambos os sentidos) serão efetuadas por um serviço de transporte alternativo”.

