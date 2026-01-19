Uma rapariga menor, de 13 anos, institucionalizada no Lar Costa Ramos, da Misericórdia-Obra da Figueira, dirigiu-se ontem, cerca das 19H00, ao quartel dos Bombeiros Voluntários da Figueira da Foz com sinais de agressões ligeiras, afirmando ter sido agredida na instituição.

“A menor estava muito ansiosa”, afirmou o comandante dos Bombeiros Voluntários da Figueira da Foz, Armindo Bertão, ao DIÁRIO AS BEIRAS.

Bombeiros transportaram a menor ao hospital

Os bombeiros transportaram a menor, numa ambulância, ao Hospital Distrital da Figueira da Foz, e comunicaram a ocorrência à PSP.

