Mealhada: Projeto Biocompart torna Mata do Bussaco mais resiliente a incêndios

Chama-se BioCompart–Criação do Parque Biodiverso do Planalto do Bussaco e levou à intervenção em 80 dos 150 hectares geridos pela Comunidade de Baldios do Bussaco–Zona Luso.

O projeto pretende “valorizar a Serra do Bussaco em termos ambientais e turísticos”, realça o Município da Mealhada.

Dinamizado pela Comunidade de Baldios, com o apoio do Município da Mealhada, o Biocompart foi objeto de uma candidatura ao Programa Desenvolvimento Rural (PDR) 2020, num valor total de 403 mil euros, com a ajuda financeira da autarquia a rondar o valor de 50 mil euros.

Segundo a Comunidade Local dos Baldios do Bussaco – Zona Luso, a intervenção criou uma primeira barreira contra incêndios que possam ameaçar a Mata Nacional do Bussaco, ajudando, também, a “controlar a evolução massiva de espécies invasoras (acacial)”.

Esta reflorestação do planalto da Serra do Bussaco, evita a erosão e fixa a humidade, “mitigando, deste modo, a seca extrema que afeta diretamente o aquífero de Luso”, daí terem sido eleitos para a intervenção os cerca de 80 hectares mais próximos da Mata Nacional do Bussaco.

