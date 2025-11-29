A presença do maior fluviário móvel da Europa, pela primeira vez, na Mealhada é a grande novidade do programa de Natal 2025 do concelho, que decorre de 12 a 25 de dezembro.

O município volta a celebrar a quadra natalícia com um programa festivo que inclui diversas atividades destinadas para toda a família, com entrada gratuita.

O jardim será o epicentro, com a presença da Tenda de Natal. A realização de 14 atividades, de 12 e 23 de dezembro, entre teatros, workshops, espetáculos de magia, música e até de fantoches, fará as delícias dos mais jovens. Até ao dia 25 de dezembro estará pela primeira vez na Mealhada o maior fluviário móvel da Europa, uma exposição interativa e inovadora que apresenta a história dos rios e dá a conhecer diversas espécies de peixes.

