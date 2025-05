Mealhada: Gabriel O Pensador, DAMA e Gisela João na Feira de Artesanato e Gastronomia

A Feira de Artesanato e Gastronomia 2025, na Mealhada, a realizar-se de 7 a 15 de junho, terá artistas como Gabriel o Pensador, DAMA, Gisela João, Chico da Tina, The Legendary Tigerman e Augusto Canário.

Para além da aposta na música, a organização (Câmara da Mealhada) completa o evento com cerca de 100 artesãos de Norte a Sul do país, e com a gastronomia, onde as associações concelhias, têm um papel fulcral.

“Um dos maiores eventos que o concelho tem naquilo que é a divulgação dos produtos locais, da cultura e do território. É uma festa anual que se transforma num ponto de encontro entre todos nós, mealhadenses, e aqueles que nos visitam”, disse António Jorge Franco, presidente da Mealhada, durante a apresentação da efeméride, ontem na Praça do Choupal.

À música de artistas nacionais e internacionais juntam-se projetos locais como Gabriela, Xandinho, Leonor Quinteiro, Francisco Saldanha, PAMA, Sede Bandida, Electrik Band, as bandas vencedoras do Festival Termómetro e o projeto “Para sempre Marco”.

