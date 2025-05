Mealhada: Dia do Município distinguiu amor pelo serviço público com noção de que “há muito para fazer”

Cineteatro Messias acolheu a sessão solene do Dia do Município. Homenagens a funcionários com 25 anos de serviço marcaram cerimónia onde foi apresentada a Provedoria do Munícipe

O tributo ao esforço e dedicação dos funcionários da Câmara Municipal da Mealhada, com 25 anos de serviço, e a ambição, assumida pelo autarca António Jorge Franco, de construir um concelho “cada vez mais forte, coeso e solidário” marcaram a sessão solene do Dia do Município da Mealhada.

Na Quinta-Feira da Ascensão, data em que o Município da Mealhada assinala o seu feriado municipal, o Cineteatro Messias recebeu a sessão solene, momento que o anfitrião da cerimónia, António Jorge Franco, aproveitou para agradecer àquela que, considera, é a “grande força” do município, “os trabalhadores da Câmara” que são, reiterou, “essenciais para que tudo funcione”.

O trabalho desenvolvido, relembrou, “tem dado frutos”, tendo contribuído para “a confiança das pessoas e a satisfação de quem procura os serviços [da autarquia]”.

“Há gente cá dentro que trabalha com rigor, brio e, acima de tudo, com amor ao serviço público”, enalteceu o presidente da Câmara da Mealhada.

