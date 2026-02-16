diario as beiras
CIM Região de CoimbraSoure

Mau tempo: Soure intensifica limpezas para centro histórico voltar rapidamente ao normal

16 de fevereiro de 2026 às 14 h20
0 comentário(s)
Município de Soure

O presidente da Câmara de Soure, Rui Fernandes, garantiu hoje que a equipa municipal do ambiente está a “intensificar os trabalhos de limpeza” para que a normalidade volte ao centro histórico nos próximos dias.

Acompanhado do Presidente da República eleito, António José Seguro, o autarca fez hoje de manhã uma visita pedonal desde a zona baixa, fortemente afetada pela subida das águas, até ao centro urbano da vila de Soure, distrito de Coimbra.

Rui Fernandes disse à agência Lusa que foi com alegria que viram as lojas com as portas abertas e os comerciantes a tentarem voltar à vida normal.

Pode ler mais informação na edição impressa e digital de amanhã (17/02/2026) do DIÁRIO AS BEIRAS

Autoria de:

Agência Lusa

Deixe o seu Comentário

O seu email não vai ser publicado. Os requisitos obrigatórios estão identificados com (*).


Últimas

16 de fevereiro

Estabelecimentos comerciais das Docas de Coimbra reabrem para limpezas e para apurar prejuízos
16 de fevereiro

Unidade Local de Saúde de Coimbra desativa planos de emergência
16 de fevereiro

Ventura pede em Condeixa-a-Nova prolongamento da situação de calamidade e isenção de portagens até fim do mês
16 de fevereiro

Museu Nacional Machado de Castro em Coimbra encerrado a partir da próxima semana

CIM Região de Coimbra

CIM Região de CoimbraCondeixa-a-Nova
16 de fevereiro às 17h38

Ventura pede em Condeixa-a-Nova prolongamento da situação de calamidade e isenção de portagens até fim do mês

0 comentário(s)
CIM Região de Coimbra
16 de fevereiro às 16h55

Região Metropolitana de Coimbra elabora plano de mobilidade

0 comentário(s)
CIM Região de CoimbraMontemor-o-Velho
16 de fevereiro às 15h01

Mau tempo: Seguro ouve preocupações da população e de autarcas de Montemor-o-Velho

0 comentário(s)

Soure

CIM Região de CoimbraSoure
16 de fevereiro às 14h20

Mau tempo: Soure intensifica limpezas para centro histórico voltar rapidamente ao normal

0 comentário(s)
CIM Região de CoimbraSoure
16 de fevereiro às 12h45

António José Seguro visita Soure

0 comentário(s)
CIM Região de CoimbraCoimbraSoure
16 de fevereiro às 10h15

Retomada circulação ferroviária na Linha do Norte entre Soure e Coimbra-B

0 comentário(s)