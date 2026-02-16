diario as beiras
CIM Região de CoimbraMontemor-o-Velho

Mau tempo: Seguro ouve preocupações da população e de autarcas de Montemor-o-Velho

16 de fevereiro de 2026 às 15 h01
0 comentário(s)
DR

O Presidente da República eleito, António José Seguro, ouviu hoje as preocupações da população e de autarcas do concelho de Montemor-o-Velho, logo no primeiro dia após a votação em localidades onde as eleições foram adiadas devido ao mau tempo.

“É o meu dever inteirar-me da situação”, afirmou Seguro à chegada ao Celeiro dos Duques de Aveiro, na vila de Pereira, depois de alguns residentes lhe terem pedido para “fazer alguma coisa” por eles.

Depois de ter passado uma semana no seu gabinete no Palácio de Queluz, onde manteve contacto com autarcas, António José Seguro saiu à rua “para ouvir as pessoas e recolher informação”.

Pode ler mais informação na edição impressa e digital de amanhã (17/02/2026) do DIÁRIO AS BEIRAS

Autoria de:

Agência Lusa

Deixe o seu Comentário

O seu email não vai ser publicado. Os requisitos obrigatórios estão identificados com (*).


Últimas

16 de fevereiro

Estabelecimentos comerciais das Docas de Coimbra reabrem para limpezas e para apurar prejuízos
16 de fevereiro

Unidade Local de Saúde de Coimbra desativa planos de emergência
16 de fevereiro

Ventura pede em Condeixa-a-Nova prolongamento da situação de calamidade e isenção de portagens até fim do mês
16 de fevereiro

Museu Nacional Machado de Castro em Coimbra encerrado a partir da próxima semana

CIM Região de Coimbra

CIM Região de CoimbraCondeixa-a-Nova
16 de fevereiro às 17h38

Ventura pede em Condeixa-a-Nova prolongamento da situação de calamidade e isenção de portagens até fim do mês

0 comentário(s)
CIM Região de Coimbra
16 de fevereiro às 16h55

Região Metropolitana de Coimbra elabora plano de mobilidade

0 comentário(s)
CIM Região de CoimbraMontemor-o-Velho
16 de fevereiro às 15h01

Mau tempo: Seguro ouve preocupações da população e de autarcas de Montemor-o-Velho

0 comentário(s)

Montemor-o-Velho

CIM Região de CoimbraMontemor-o-Velho
16 de fevereiro às 15h01

Mau tempo: Seguro ouve preocupações da população e de autarcas de Montemor-o-Velho

0 comentário(s)
CIM Região de CoimbraMontemor-o-Velho
16 de fevereiro às 11h33

Buscas por casal de idosos de Montemor-o-Velho retomadas hoje de manhã com menos meios

0 comentário(s)
CIM Região de CoimbraMontemor-o-Velho
16 de fevereiro às 09h14

Casal de idosos de Montemor continua desaparecido

0 comentário(s)