O Presidente da República eleito, António José Seguro, ouviu hoje as preocupações da população e de autarcas do concelho de Montemor-o-Velho, logo no primeiro dia após a votação em localidades onde as eleições foram adiadas devido ao mau tempo.

“É o meu dever inteirar-me da situação”, afirmou Seguro à chegada ao Celeiro dos Duques de Aveiro, na vila de Pereira, depois de alguns residentes lhe terem pedido para “fazer alguma coisa” por eles.

Depois de ter passado uma semana no seu gabinete no Palácio de Queluz, onde manteve contacto com autarcas, António José Seguro saiu à rua “para ouvir as pessoas e recolher informação”.

