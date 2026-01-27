A forte precipitação que se tem verificado um pouco por todo o país, devido à depressão Joseph, já provocou deslizamentos de terras e deixou estradas inundadas em Soure, informaram hoje os Bombeiros Voluntários do concelho.

Numa publicação nas redes sociais, a corporação alerta a população que “devido às condições climatéricas adversas, registam-se deslizamentos de terras e estradas inundadas em vários pontos do concelho”. “Apelamos à população para que evite deslocações desnecessárias e redobre os cuidados na estrada, pois a sua segurança e a dos outros depende das suas escolha”, acrescentam os bombeiros.

A terminar, os Bombeiros de Soure dizem que já se encontram no terreno a acompanhar a situação.