Soure

Mau tempo provoca deslizamento de terras e inunda estradas em Soure

27 de janeiro de 2026 às 10 h39
DR
A forte precipitação que se tem verificado um pouco por todo o país, devido à depressão Joseph, já provocou deslizamentos de terras e deixou estradas inundadas em Soure, informaram hoje os Bombeiros Voluntários do concelho.
Numa publicação nas redes sociais, a corporação alerta a população que “devido às condições climatéricas adversas, registam-se deslizamentos de terras e estradas inundadas em vários pontos do concelho”. “Apelamos à população para que evite deslocações desnecessárias e redobre os cuidados na estrada, pois a sua segurança e a dos outros depende das suas escolha”, acrescentam os bombeiros.
A terminar, os Bombeiros de Soure dizem que já se encontram no terreno a acompanhar a situação.

Autoria de:

redação Diário as Beiras

