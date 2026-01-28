As escolas estão hoje encerradas no concelho da Pampilhosa da Serra, no interior do distrito de Coimbra, que foi bastante afetado pela passagem da depressão Kristin durante a madrugada.

O presidente da autarquia, Jorge Custódio, disse à agência Lusa que o concelho está praticamente sem comunicações e eletricidade na maior parte do território.

“Estamos com problemas terríveis, com muitas estradas intransitáveis e telhados de habitações levantados totalmente pelo vento”, referiu.

O autarca falou de uma situação de “caos” pelo concelho, adiantando que os serviços municipais estão todos em ação no terreno, mas insuficientes para acudir a tantas ocorrências.