diario as beiras
Pampilhosa da Serra

Mau tempo: Pampilhosa da Serra regista muitas ocorrências e fecha escolas

28 de janeiro de 2026 às 10 h11
0 comentário(s)
DR

As escolas estão hoje encerradas no concelho da Pampilhosa da Serra, no interior do distrito de Coimbra, que foi bastante afetado pela passagem da depressão Kristin durante a madrugada.

O presidente da autarquia, Jorge Custódio, disse à agência Lusa que o concelho está praticamente sem comunicações e eletricidade na maior parte do território.

“Estamos com problemas terríveis, com muitas estradas intransitáveis e telhados de habitações levantados totalmente pelo vento”, referiu.

O autarca falou de uma situação de “caos” pelo concelho, adiantando que os serviços municipais estão todos em ação no terreno, mas insuficientes para acudir a tantas ocorrências.

Autoria de:

Agência Lusa

Deixe o seu Comentário

O seu email não vai ser publicado. Os requisitos obrigatórios estão identificados com (*).


Últimas

28 de janeiro

Vedação da escola EB 2,3 de Penacova saltou com a depressão Kristin
28 de janeiro

Associar dragagens a assoreamento é especulativo, afirma a APA
28 de janeiro

Atropelamento faz dois mortos na Pampilhosa da Serra
28 de janeiro

Mau tempo: Escolas encerradas em Penela

Pampilhosa da Serra

Pampilhosa da Serra
28 de janeiro às 10h26

Atropelamento faz dois mortos na Pampilhosa da Serra

0 comentário(s)
Pampilhosa da Serra
28 de janeiro às 10h11

Mau tempo: Pampilhosa da Serra regista muitas ocorrências e fecha escolas

0 comentário(s)
Pampilhosa da Serra
27 de janeiro às 17h00

Vítimas que estavam em paragem cardiorrespiratória na Pampilhosa da Serra faleceram

0 comentário(s)