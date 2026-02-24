A oposição na Câmara de Coimbra alertou hoje para riscos de segurança no tabuleiro do IC2 do açude-ponte solução provisória que transformou duas vias em três no sentido norte-sul, para aliviar o trânsito provocado pelo corte na A1.

A Infraestruturas de Portugal transformou recentemente as duas vias no sentido norte-sul do IC2 do açude-ponte em Coimbra em três, por forma a eliminar os constrangimentos na saída da cidade através do tabuleiro, via Casa do Sal.

Ao passar a ter uma terceira via com o encurtamento da berma e das outras duas vias, a solução procura evitar o engarrafamento regular na saída da Casa do Sal e que se intensificou com o aumento do tráfego no IC2 face ao fecho da A1 entre os nós de Coimbra Sul e Coimbra Norte, depois de um troço ter desabado após rebentamento de um dique no rio Mondego.

