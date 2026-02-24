diario as beiras
Montemor-o-Velho

Mau tempo: Montemor-o-Velho reclama obras urgentes no sistema hidráulico do Mondego

23 de fevereiro de 2026 às 20 h50
DB-Ana Catarina Ferreira

O presidente da Câmara de Montemor-o-Velho reclamou hoje obras urgentes no sistema hidráulico do Mondego e financiamento por parte do Governo, para fazer face aos danos provocados por 22 dias de cheias naquele concelho do distrito de Coimbra.

“A dimensão dos danos irá necessitar de financiamento urgente e extraordinário”, disse José Veríssimo aos jornalistas, durante uma conferência de imprensa convocada para fazer um balanço das inundações das últimas semanas.

Sobre o sistema hidráulico do Mondego, cuja gestão é da responsabilidade da Agência Portuguesa do Ambiente (APA), o autarca vincou a “necessidade urgente de manutenção regular”, observando que esta não tem sido feita, e que o projeto hidráulico – iniciado na década de 1970 e ainda por concluir – tem de ser reformulado e concretizados “os investimentos há muito anunciados”. Após uma reunião, na semana passada, com a APA e outros municípios da região, José Veríssimo constatou a existência de promessas de investimento no Baixo Mondego, notando, no entanto, que “ainda não ficou nada escrito”.

