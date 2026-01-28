As escolas do concelho de Penela, no distrito de Coimbra, vão estar hoje encerradas, anunciou a Câmara Municipal nas redes sociais, apelando à população para evitar deslocações desnecessárias.

“Em virtude das condições meteorológicas que se fizeram sentir esta noite e das consequências das mesmas, informamos que as Escolas do Concelho estarão hoje encerradas”, indicou a Câmara Municipal de Penela.

Segundo a autarquia, os meios da Proteção Civil encontram-se no terreno, “estando um elevado número de ocorrências por resolver”.

Apela-se ainda à população para que evite deslocações desnecessárias e siga as indicações da Proteção Civil.

“Temos várias situações de cabos e árvores caídas que podem provocar acidentes”, adiantou.

A depressão Kristin fez-se sentir sobretudo entre as 03:30 e as 06:00 no centro e, a partir das 07:00, mais no interior, indicou o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

Portugal continental está hoje a ser afetado pelos efeitos da passagem da depressão Kristin, após outras duas tempestades nos últimos dias – Ingrid e Joseph –, com chuva, vento, neve e agitação marítima, tendo sido emitidos vários avisos pelo IPMA.

A Proteção Civil está em estado de prontidão especial para nível 4, o máximo, em toda a orla costeira entre Viana do Castelo e Setúbal.

Os distritos de Coimbra e Leiria foram os mais afetados e no distrito de Lisboa, no concelho de Vila Franca de Xira, uma pessoa morreu quando uma árvore caiu sobre a viatura que conduzia.

O IPMA qualificou a Kristin como “ciclogénese explosiva”, termo utilizado para depressões de forte intensidade, tanto em vento como em chuva.