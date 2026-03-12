diario as beiras
Mau Tempo: Coimbra com prejuízos de 15,2 milhões em equipamentos e infraestruturas municipais

12 de março de 2026 às 16 h20
A Câmara de Coimbra contabilizou cerca de 15,2 milhões de euros em intervenções em equipamentos municipais afetados pelo mau tempo e apontou também para a necessidade de investimentos de 29,1 milhões de euros na regularização de rios.

A Câmara de Coimbra estimou um impacto de 15,2 milhões de euros para intervenções em equipamentos e infraestruturas municipais afetadas pelo mau tempo que se fez sentir na região Centro do país, disse fonte oficial do município, em resposta à agência Lusa, esclarecendo que os valores totalizam intervenções urgentes já realizadas e estimativas para recuperar dos restantes danos registados.

Entre os investimentos, o município liderado por Ana Abrunhosa (PS/Livre/PAN) apontou para 3,8 milhões de euros na estabilização de taludes e dois milhões de euros na reabilitação de estradas, pontes e pontões.

Agência Lusa

