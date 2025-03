Mau tempo causa estragos no Campo do Sourense

“O azar bateu-nos à porta”, é desta forma que o Grupo Desportivo Sourense se refere aos estragos que foram registados no estádio do clube do concelho de Sourense

O incidente teve origem devido à depressão “Martinho”, que tem afetado o país nos últimos dias.

Numa publicação partilhada nas redes socais do Sourense, a direção refere que “nós, Direção, trabalhamos e dedicamo-nos muito com poucos recursos, e depois estas situações aparecem”.

“é muito triste ver o nosso campo nestas condições”, acrescenta.