diario as beiras
MealhadaRegião Centro

Mata do Bussaco com prejuízos de “muitos milhares”

04 de fevereiro de 2026 às 17 h01
DR

A Mata do Bussaco registou prejuízos de “muitos milhares” de euros devido à depressão Kristin, mas o património edificado não teve estragos e as árvores notáveis não tiveram “danos significativos”, revelou hoje à agência Lusa o presidente da Fundação.

“Não temos esse valor fechado, mas é um prejuízo que irá envolver, com certeza, muitos milhares de euros. Não lhe vou dizer 100 mil, porque até podem ser 200 mil. Estamos à espera que empresas especializadas digam os valores para retirar – na melhor altura, porque não pode ser agora – os exemplares caídos e desobstruir a mata”, explicou Guilherme Duarte, presidente da Fundação Mata do Bussaco, na Mealhada, distrito de Aveiro.

Contactado pela Lusa, o responsável explicou que, “no que diz respeito a árvores notáveis, não se verificam danos significativos”, havendo quedas de alguns ramos, mas deixando “mais ou menos intactos” os 21 exemplares.

Agência Lusa

