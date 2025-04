Mário Narciso assume candidatura da seleção de futebol de praia a título mundial

O selecionador de futebol de praia, Mário Narciso, assumiu hoje a candidatura de Portugal ao título no campeonato do Mundo da modalidade e afirmou que os seus atletas estão “confiantes, mas não demais”.

“Temos de ter cuidado não só com o Irão e com o Paraguai, mas também com a Mauritânia. Portanto, vamos prevenidos e estamos confiantes, mas não confiantes demais”, assinalou o técnico nacional, que anunciou o lote de 13 convocados para um estágio, a realizar na Madeira, que antecederá a participação no Mundial 2025, que se realizará entre os dias 01 e 11 de maio, nas Ilhas Seicheles.

Mário Narciso considerou que, para Portugal, os três adversários serão merecedores do mesmo nível de preparação e cautela, embora assumindo o favoritismo da sua equipa e as suas hipóteses de ultrapassar o grupo em primeiro lugar.

“Acho que sim, temos hipóteses de passar em primeiro em relação às equipas que encontramos e, na minha opinião, as mais difíceis são o Irão e a Mauritânia, que também tem uma seleção forte, mas o Paraguai é também forte, portanto serão quatro ‘galos’ para dois ‘poleiros’ [os dois primeiros classificados transitam para a fase seguinte]. Espero, quando terminar a primeira fase, estar montado num desses ‘poleiros’”, projetou.

O selecionador luso de futebol de praia recusou comparar o atual grupo de jogadores com as gerações que conquistaram os dois títulos de campeão do mundo que Portugal tem no seu palmarés e reafirmou a candidatura da equipa das ‘quinas’ ao título mundial.

“Em relação a esta seleção, penso sempre que a atual é sempre a melhor embora, é claro, que a realidade não seja essa. Tivemos grandes seleções até agora, mas o que sinto é que tenho uma equipa que pode lutar pelo título mundial”, realçou, por fim.

O Mundial 2025 de futebol de praia vai decorrer nas Seicheles, entre 01 e 11 de maio, e na fase de grupos da competição Portugal, atual campeão da Europa, e campeão mundial em 2001, bem como em 2015 e 2019, já sob a égide da FIFA, irá defrontar o Paraguai, o Irão e a Mauritânia.

Lista de convocados:

Guarda-redes: Diogo Dias (Sótão), Pedro Mano (Buarcos 2017) e Rúben Regufe (Leixões)

Fixo: Bernardo Lopes (Sótão) e Rui Coimbra (Sótão)

Ala: André Lourenço (Buarcos 2017), Bê Martins (Buarcos 2017), Jordan Santos (Sótão), Rodrigo Pinhal (Alfarim) e Rúben Brilhante (Sótão)

Pivôs: Filipe Santos (Vila Flor), Léo Martins (Buarcos 2017) e Miguel Pintado (Buarcos 2017)