Futebol: Marialvas goleia Lusitânia nos Açores e soma terceiro triunfo consecutivo
O Marialvas alcançou hoje a terceira vitória consecutiva na série C do Campeonato de Portugal. Na 18.ª ronda da prova, o conjunto orientado por Paulo Silva alcançou o triunfo mais dilatado da época, tendo goleado, no Estádio João Paulo II, em Angra do Heroísmo, o Lusitânia, por 5-0.
O tentos da formação de Cantanhede foram apontados por Cepeda, que bisou, Hugo Seco, Yuri e Licas. Os primeiros 45 minutos da equipa visitante foram demolidores, com o Marialvas a chegar ao intervalo a vencer por 4-0. Licas apontou o único tento da segunda metade do desafio.
A sétima vitória na competição (17 jogos disputados) faz com que o Marialvas suba, provisoriamente, à 8.ª posição da tabela, com 23 pontos. O encontro entre Lusitânia e Marialvas abriu a 18.ª ronda da série C. Na próxima jornada, a equipa de Cantanhede recebe o Marinhense.