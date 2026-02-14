diario as beiras
Futebol: Marialvas goleia Lusitânia nos Açores e soma terceiro triunfo consecutivo

14 de fevereiro de 2026 às 15 h24
DR- SC Lusitânia

O Marialvas alcançou hoje a terceira vitória consecutiva na série C do Campeonato de Portugal. Na 18.ª ronda da prova, o conjunto orientado por Paulo Silva alcançou o triunfo mais dilatado da época, tendo goleado, no Estádio João Paulo II, em Angra do Heroísmo, o Lusitânia, por 5-0.

O tentos da formação de Cantanhede foram apontados por Cepeda, que bisou, Hugo Seco, Yuri e Licas. Os primeiros 45 minutos da equipa visitante foram demolidores, com o Marialvas a chegar ao intervalo a vencer por 4-0. Licas apontou o único tento da segunda metade do desafio.

A sétima vitória na competição (17 jogos disputados) faz com que o Marialvas suba, provisoriamente, à 8.ª posição da tabela, com 23 pontos. O encontro entre Lusitânia e Marialvas abriu a 18.ª ronda da série C. Na próxima jornada, a equipa de Cantanhede recebe o Marinhense.

Emanuel Pereira

