Margarida Mano distinguida com Medalha de Honra pela Sociedade Portuguesa de Autores

Margarida Mano, natural de Coimbra, recebeu a Medalha de Honra da Sociedade Portuguesa de Autores (SPA). A entrega aconteceu no dia 22 de maio, na Sala-Galeria Carlos Paredes, durante as celebrações do Dia do Autor Português e do centenário da SPA.

As medalhas foram entregues pelo presidente da SPA, José Jorge Letria. Foram homenageadas personalidades e instituições que se destacam pelo seu contributo notável à cultura. Além de Margarida Mano, foram atribuídas ainda medalhas a Renato Júnior (a título póstumo), Alfredo Cunha, António Gameiro Marques (Gabinete Nacional de Segurança), Bordalo Pinheiro – Vista Alegre, Festival Literário de Óbidos, Fundação Livraria Lello, Fundação Mário Soares e Maria Barroso, Fundação Oriente, Irene Flunser Pimentel, Jornal do Fundão, Raquel Henriques da Silva e Vítor Serrão.