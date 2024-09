Mais de 200 cervejas para provar no Brew! Coimbra

Durante três dias, o Brew! Coimbra apresenta mais de 200 cervejas artesanais, mais de 30 marcas nacionais e internacionais (7 da Região de Coimbra), nove conceitos de street food, uma cerveja norte-americana sem álcool, provas comentadas, quiz e muita música com nomes conhecidos do panorama musical da cidade.

Além das habituais cervejas da Região de Coimbra (7) e das cervejas nacionais (15) como a Letra, Dois Corvos, 12 Marias, Musa, Rima, Sovina ou a Vadia, o festival recebe cinco cervejas internacionais: a Siren Craft Beer (Espanha), Under Tap brewing Co (Brasil), a Athletic Brewing Co (EUA), Sierra Nevada (EUA) e a Lerbig (Noruega).

“Esperamos que o festival seja mais um argumento para trazer mais pessoas a Coimbra. Queremos que o festival evolua. Os cervejeiros estão preparados para apresentar os seus projetos, as suas cervejas e as que podem ir ao encontro do gosto das pessoas. Eu tenho a certeza que há uma cerveja para cada pessoa”, disse o organizador do evento, João Claro, durante a apresentação do Brew! Coimbra que decorreu ontem na Epicura Craft Beer House, em Coimbra.

Vinho, gelado, café e cocktails em harmonização

Este ano o festival dispõem de mais lugares sentados, mais sombras, apresenta possibilidade de comprar as cervejas diretamente aos cervejeiros com cartão. Haverá cocktails de cerveja exclusivos criados pela LARGO, um gelado artesanal feito com cerveja produzido pela DOPPO Gelataria.

Estará também presente a Barbearia São José, a Nau Coffee, um novo espaço de café de especialidade (Terreiro da Erva), a Defio, um projeto de vinho da Sara Matos e Ana Oliveira, de Coimbra e “Gosto de Tea”, loja Bubble Tea presente no Alma Shopping, que sai até ao Verde O’Parque.

