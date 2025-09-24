Duas crianças com baixa visão de Coimbra começaram o ano escolar sem transporte especial assegurado, denunciou ontem a mãe dos alunos, que criticou a falta de resposta.

“Fala-se tanto de inclusão e é uma mentira. Como é que uma pessoa faz a sua vida e trabalha com esta situação? Isto não é inclusão”, disse à agência Lusa Ana Vanessa Antunes, mãe das duas crianças, afirmando que, até ao momento, ainda não tem o problema resolvido.

Os filhos têm cinco anos e sete anos, ambos com baixa visão, e frequentam, respetivamente, o Jardim de Infância de Almedina e a Escola Primária de Almedina, do Agrupamento de Escolas Coimbra Centro (instituição de referência para crianças com baixa visão e cegueira).

| Leia a notícia completa na edição de hoje do DIÁRIO AS BEIRAS