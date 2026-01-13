diario as beiras
Lusofonia e língua portuguesa marcam programação do Convento São Francisco em Coimbra

13 de janeiro de 2026 às 14 h15
DR
O pensamento em torno da lusofonia e da língua portuguesa como território comum marca o início das comemorações de 10 anos de vida do Convento São Francisco, em Coimbra, consolidando-o como “espaço de celebração, encontro e partilha”.

“As comemorações centrais dos 10 anos do Convento São Francisco estão agendadas para o mês de abril, período em que o equipamento se abriu à cidade, mas a programação comemorativa estende-se ao longo de todo o ano”, explicou a Câmara de Coimbra, em comunicado.

Para o primeiro trimestre deste ano, está prevista “uma programação plural”, que cruza “música, teatro, pensamento contemporâneo” e se destina à infância e às famílias.

Pode ler mais informação na edição impressa e digital de amanhã (14/01/2026) do DIÁRIO AS BEIRAS

Autoria de:

Agência Lusa

